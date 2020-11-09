Токио, , 07:14 — REGNUM Поздравление с победой в президентских выборах было направлено по дипломатическим каналам в адрес кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена Японией. Об этом 9 ноября заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Как пояснил Кацунобу Като, правительство Японии исходит из того, что победу на президентских выборах в США одержал Байден, поэтому поздравления были направлены в адрес его команды. Также Като выразил надежду на то, что в период президентства Байдена США и Япония продолжат укрепление двустороннего альянса и будут развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе в вопросе похищенных спецслужбами Северной Кореи граждан Японии, а также в борьбе с глобальным потеплением.

Кроме того, Като уточнил, что на данный момент пока ничего не ясно по поводу сроков визита премьер-министра Ёсихидэ Суги в США и его телефонного разговора с Байденом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги созвониться с Байденом и договориться с ним о своём визите в США.

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