Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Окружение действующего президента США Дональда Трампа не собиралось устраивать массовые митинги по стране с требованием пересчета голосов, заявил советник его предвыборного штаба Джейсон Миллер в беседе с журналистами.

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"Это стопроцентная ложь. В этом нет абсолютно никакой правды», — заявил он.

Также Миллер подчеркнул, что слухи о разногласиях в штабе по поводу результатов выборов также не соответствуют действительности.

Ранее один из сотрудников американского телеканала CNN заявил, что члены предвыборного штаба Трампа настаивали на организации митингов в США с требованием пересчета голосов. Также сообщалось, что зять Трампа Джаред Кушнер уговаривал главу Белого дома признать поражение на выборах.