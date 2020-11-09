Пекин, , 06:43 — REGNUM Симпозиум морского сотрудничества и океанического управления прошел в столице провинции Хайнань городе Хайкоу на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Порядка 500 участников из 28 стран, включая экспертов, ученых, а также представителей правительственных и международных организаций, приняли участие в двухдневном симпозиуме, который завершился 6 ноября и проходил как онлайн, так и офлайн.

Первый симпозиум по морскому сотрудничеству и управлению океаном призван обеспечить научную платформу для обмена мнениями международного сообщества по вопросам глобального управления океаном и содействия международному сотрудничеству.

Бывший президент Филиппин Глория Макапагал Арройо заявила в своем программном выступлении на церемонии открытия 5 ноября, что отношения между Филиппинами и Китаем имеют большое значение и что симпозиум внесет свой вклад в создание сообщество единой судьбы, которое также связано океанами.

Приверженность многостороннему управлению океаном является приоритетом для морского сотрудничества, сказал директор Китайского национального института исследований Южно-Китайского моря У Шикунь.