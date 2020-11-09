Пекин, , 06:38 — REGNUM Член Госсовета КНР и глава МИД страны Ван И подчеркнул приверженность Китая идеям многосторонности и улучшения глобального управления, сообщает агентство Синьхуа.

Ван И сделал соответствующие заявления, обращаясь к заседанию Глобального консультативного совета Школы общественной политики и управления при Университете Цинхуа в Пекине.

Ван заявил, что с момента вспышки пандемии нового коронавируса реальность раз за разом доказывала, что человеческое общество представляет собой сообщество единой судьбы.

Он добавил, что Китай верит в продвижение консультаций и сотрудничества с общей выгодой как базовый принцип, направленный на защиту международного права и порядка.

Кроме того, Китай демонстрирует приверженность открытости и интеграции как единственно верное направления глобального сотрудничества в интересах борьбы с пандемией.

По словам Вана, Китай продолжит создание нового образа развития, получившего название «двойная циркуляция», который делает упор на внутреннем рынке как опоре при усилении взаимодействия с международными рынками. Он призван дать новый импульс развития как китайской, так и глобальной экономики.