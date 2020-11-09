Кемерово, , 06:34 — REGNUM В Кемеровской области к клиническому центру охраны здоровья шахтёров присоединили Ленинск-Кузнецкую городскую поликлинику № 3. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Реорганизовать государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров» (…) в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая городская поликлиника № 3», — говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.