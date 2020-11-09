Москва, , 06:29 — REGNUM Россия не должна признавать результаты президентских выборов в США до тех пор, пока не будут вынесены судебные вердикты, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я бы предполагал, что для России вполне возможно не признавать [результаты выборов в США] до окончания всех судебных процессов. Вполне возможно… это все равно будет держать в напряжении Соединенные Штаты, как бы они не говорили, что их это не волнует. Почему Российская Федерация должна признать до тех моментов, пока суды не вынесут всех окончательных решений? Пускай это руководство рушает, но мне кажется, что самое интересное впереди», — заявил Шахназаров.

По его словам, в США продолжается затеянная действующим президентом США Дональдом Трампом перестройка, которая только набирает обороты. Сейчас же в ситуации, когда в стране имели место фальсификации, о которых говорит Трамп и который не признает победы его оппонента от демократов Джо Байдена, в стране наблюдается двоевластие как после перестройки в России.

«Эти 70 миллионов [отдавших голос за Трампа] — не проигравшие, они обманутые. Я не знаю, во что это может вылиться, но я думаю, что все остальное будет только нарастать», — отметил эксперт.