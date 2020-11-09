Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Необходимо обеспечить честный и открытый пересчет голосов на президентских выборах США, чтобы спасти американскую демократию, заявила супруга действующего главы Белого дома Дональда Трампа Меланья на своей странице в Twitter.

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«Должен быть подсчитан каждый законный бюллетень», — подчеркнула она.

Меланья добавила, что американский народ заслуживает справедливого подсчета голосов и справедливых выборов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября президент США Дональд Трамп во второй раз после выборов отправился играть в гольф в свой клуб в штате Вирджиния. Ранее он приехал в гольф-клуб 7 ноября.