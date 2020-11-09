Пекин, , 04:48 — REGNUM Член Госсовета КНР и глава МИД Китая Ван И встретился с дипломатическими посланниками стран АСЕАН в Пекине, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

По словам Вана, Китай и страны АСЕАН должны усилить свою солидарность и доверие в рамках усилий по обеспечению региональной стабильности, развития и процветания. Китай также намерен продолжить работать со странами АСЕАН в борьбе против пандемии менового коронавируса, отметил Ван.

Стороны должны твердо придерживаться идеям многосторонности и свободной торговли, а также, как и было запланировано, подписать договор о Региональной всестороннем экономическом партнёрстве, обеспечивая при этом мир и стабильность в Южно-Китайском море, уверен глава китайского внешнеполитического ведомства.

Послы 10 стран АСЕАН позитивно отреагировали на имеющее место развитие отношение по линии Китай — АСЕАН в различных сферах, а также выразили надежду на дальнейший прогресс в этом направлении. Стороны намерены продолжить консультации по Кодексу поведения в Южно-Китайском море.