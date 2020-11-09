Токио, , 04:08 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собирается созвониться с кандидатом в президенты США от Демпартии Джо Байденом и согласовать свой визит в Вашингтон. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Что касается телефонного разговора с господином Байденом и моего визита в США, то на данный момент ничего не решено», — заявил он.

Суга добавил, что сейчас возможность личной встречи с потенциальным президентом Соединенных Штатов находится на стадии согласования. Глава японского правительства подчеркнул, что намерен укреплять связи между Токио и Вашингтоном для отстаивания демократических ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября минобороны Японии заявило, что рассчитывает на продолжения сотрудничества с США вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах. При этом японское военное ведомство отказалось комментировать неопределенность в результатах выборов в Соединенных Штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Японии надеется на развитие сотрудничества с США