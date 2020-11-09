Багдад, , 03:56 — REGNUM Вооруженные боевики совершили нападение на наблюдательный пункт армии Ирака недалеко от столицы страны Багдада, передает телеканал As Sumaria.

Сообщается, что нападавшие использовали стрелковое оружие и гранаты. В результате атаки погибли пятеро иракских военнослужащих, а также шестеро гражданских. По данным медслужб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Всех их доставили в больницу в Багдад.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября иракские силовики ликвидировали двух террористов на востоке страны. Операция проводилась на основе разведданных, которые помогли выследить и убить боевиков.

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