Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Сообщения американских СМИ о призыве Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, к главе Белого дома признать своё поражение в президентских выборах опроверг советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер. Соответствующее заявление Миллер сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

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Информацию телеканала CNN о том, что Кушнер призывал Трампа признать своё поражение на президентских выборах, Миллер назвал не соответствующей действительности.

Более того, Миллер отметил, что учитывая серьёзные нарушения, допущенные в ряде штатов во время подсчёта голосов, а также отсутствие прозрачности и неопределённые результаты в других штатах, Кушнер дал совет Трампу добиваться всеми предусмотренными законом доступными способами обеспечения точности при подсчёте голосов избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп пояснил, что признает результаты президентских выборов только в случае проигрыша всех юридических процессов, начатых его штабом.

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