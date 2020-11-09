Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит крупный пакет санкций против Ирана, который может быть принят 20 января, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники в Израиле.

По их данным, экономические ограничения США готовят совместно с коллегами из Израиля. Спешка в их принятии объясняется желанием ввести санкции до вступления в должность кандидата от демократов Джо Байдена, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах.

«Спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс прибыл в воскресенье в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения плана санкций», — отметил источник.

Отмечается, что новые санкции против Ирана создадут много проблем для Байдена, если он попытается вернуть Соединенные Штаты в Совместный всеобъемлющий план действия (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США ввести санкции против экс-главы МИД Ливана Джебранна Басиля. Источники отмечали, что таким образом Вашингтон намерен ослабить влияние Ирана и ливанского движения «Хезболла».

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