Минск, , 02:39 — REGNUM Более тысячи человек было задержано сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированных акций протеста в ряде крупных городов Белоруссии. Об этом 9 ноября сообщает правозащитный центр «Весна».

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В списке задержанных силовиками, опубликованном на сайте организации, значатся 1003 человека. Большая часть протестующих была задержана в Минске, несколько человек правоохранители задержали в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах. При этом часть активистов уже освобождены из-под стражи.

Акция протеста оппозиции под названием «Марш народовластия» прошла в Минске 8 ноября. Протестующие не смогли организовать колонны, а шли разрозненными группами по разным улицам в центре города. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании более 900 участников акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии.

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