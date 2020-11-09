Тбилиси, , 01:56 — REGNUM Решение завершить митинг перед зданием центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли участники акции протеста в Тбилиси. Об этом 9 ноября сообщила телекомпания «Рустави 2».

Один из лидеров оппозиции, Александр Элисашвили обратился к протестующим с призывом «спокойно, мирно, организованно разойтись». Как пояснил Элисашвили, акция протеста продолжится вечером 9 ноября. После слов лидера оппозиции люди стали покидать территорию возле здания ЦИК на проспекте Руставели.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия уточнил, что конкретные решения о дальнейших планах будут приняты на митинге 9 ноября.

Напомним, акции протеста в Грузии начались после подведения итогов парламентских выборов, на которых большинство мест в парламенте получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали эту победу, отказались от полученных мандатов и требуют проведения новых выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повторном применении водомётов сотрудниками полиции во время митинга оппозиции возле здания ЦИК в Тбилиси.

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