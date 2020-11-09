Тбилиси, , 01:21 — REGNUM Водомёты применила во второй раз полиция Грузии для разгона протестующих перед зданием центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Тбилиси. Об этом 9 ноября сообщает телеканал TV Pirveli.

Водомёты были применены полицией после попытки протестующих прорваться к зданию ЦИК, для чего они начали рушить спецзаграждения, установленные перед зданием. После применения водомётов из здания ЦИК вышли силовики и, подойдя к протестующим, начали с ними диалог.

Телекомпания TV Pirveli также заявила, что при применении водомётов пострадал оператор, а силовики препятствовали работе прессы. По предварительной информации, оператор получил повреждение глаза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о применении водомётов против участников акции протеста возле здания ЦИК в Тбилиси. Протестующие не согласны с результатами парламентских выборов, победу в которых одержала правящая партия «Грузинская мечта». Лидеры оппозиционных партий уже несколько дней организуют акции протеста, требуя проведения новых выборов.

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