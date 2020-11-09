Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп задался вопросом, почему ряд ведущих американских СМИ провозгласили демократа Джо Байдена избранным главой государства после прошедших 3 ноября выборов.

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«С каких пор «мейнстрёмные» (lamestream в оригинале) СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели», — написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 ноября, Трамп покинул Белый дом и направился в свой гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Трамп, как отметили в Белом доме, впервые после проведения президентских выборов покинул свою резиденцию.

Напомним, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.