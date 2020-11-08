Минск, , 23:43 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен митингующих в Минске и других городах Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, всего в Белоруссии были задержаны 911 участников акций протеста, которые выступали против итогов президентских выборов в стране. Большинство из них были задержаны в Минске.

Отмечается, что из числа задержанных активистов некоторых уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Белорусской АЭС пообещал принять новую Конституцию и жить дальше «без ломки и катастроф».

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