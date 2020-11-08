Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет право добиваться пересчета голосов на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства. Об этом заявил бывший президент США Джордж Буш — младший.

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По его словам, одержавший победы на выборах, согласно ведущим СМИ, демократ Джозеф Байден — это «достойный человек, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну».

Вместе с тем экс-президент добавил, что Трамп «имеет право добиваться пересчета голосов и подавать судебные иски, суд разрешит все спорные вопросы».

«Американцы могут быть уверены, что выборы были в полной мере справедливыми», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 ноября, Трамп покинул Белый дом и направился в свой гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Трамп, как отметили в Белом доме, впервые после проведения президентских выборов покинул свою резиденцию.

Напомним, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

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