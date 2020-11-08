Подгорица, , 23:30 — REGNUM Будущий премьер-министр правительства Черногории Здравко Кривокапич 8 ноября в своём профиле в социальной сети поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Он также направил поздравления избраннойвице-президентом страны Камале Харрис.

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«Поздравляю Байдена и Харрис с блестящим результатом на выборах. Разделяя общие ценности демократии, свободы и социальной справедливости, мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества с новой администрацией США, приверженной укреплению наших двусторонних отношений и всего трансатлантического партнерства», — написал Кривокапич.

Напомним, что кандидат от Демократической партии Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах в стране, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.