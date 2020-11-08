Тегеран, , 23:17 — REGNUM Власти Ирана готовы развивать сотрудничество со «своими соседями» после ухода с поста президента США Дональда Трампа. Об этом 8 ноября сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети Twitter.

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«Трамп ушёл, но мы с нашими соседями остаёмся, — написал Зариф. — Мы (власти Ирана — прим. ИА REGNUM) протягиваем руку для сотрудничества ради общих интересов наших стран».

Он также добавил, что для «прекращения разногласий и трений» официальный Тегеран приглашает всех партнеров к диалогу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил мнение, что госсекретарь США Майк Помпео пребывает в ярости из-за необходимости покинуть свой пост.

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