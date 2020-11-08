Вашингтон, , 22:48 — REGNUM В США должен быть подсчитан каждый «законный бюллетень». Об этом 8 ноября сообщила супруга действующего президента США Мелания Трамп на странице в соцсети Twitter.

Мелания Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Американский народ заслуживает справедливые выборы, — написала она. — Каждый законный бюллетень (а не незаконный) должен быть подсчитан».

Напомним, ранее экс-помощница президента США Омароса Маниголт-Ньюман сообщила журналистам Daily Mail, что Мелания Трамп якобы намерена развестись с действующим главой Белого дома США Дональдом Трампом после оглашения результатов выборов-2020 в США.

Читайте также: Экс-помощница Трампа сообщила о возможном разводе политика с Меланией