Тбилиси, , 22:42 — REGNUM В столице Грузии Тбилиси полицейские начали разгонять протестующих у здания центральной избирательной комиссии. Об этом 8 ноября сообщает телеканал TV Pirveli.

Отмечается, что митингующих против результатов выборов в парламент начали разгонять водомётами, также слышны выстрелы.

В ответ протестующие начали забрасывать сотрудников полиции камнями.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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