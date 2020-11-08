Ереван, , 22:29 — REGNUM Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои за Шуши продолжаются в пригороде, окрестностях и на ведущих к населенному пункту дорогах.

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«Столкновения происходят в пригороде, окрестностях Шуши и на дорогах, ведущих к населенному пункту», — сказал он.

Ованнисян добавил, что вооруженные силы Азербайджана «хотели прорвать оборону и помочь своим подразделениям у Шуши, но они были разбиты и бежали».

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики установили контроль над городом Шуша в Карабахе.

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