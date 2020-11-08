Тегеран, , 21:52 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео пребывает в ярости из-за необходимости покинуть свой пост, считает официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Совершенно ясно, что Помпео в ярости, поскольку после двух с половиной лет сплошных неудач ему придется покинуть (свой пост)», — написал Хатибзаде в своем Twitter.

По его словам, скоро Помпео «окажется на свалке истории, а гордый иранский народ останется на вершине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео обрушился с критикой на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, назвавшего президентские выборы в США «спектаклем».

Помпео обвинил лидера Ирана в краже у собственного народа «сотен миллионов долларов». Выборы в Иране Помпео назвал «абсурдом», отметив, что «сотни кандидатов даже не допускают баллотироваться».

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