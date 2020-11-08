Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Сотрудники Белого дома пока не связывались с Джозефом Байденом, которого ведущие американские СМИ объявили победителем выборов президента США. Об этом 8 ноября заявила советник штаба демократа Симона Сандерс.

Вашингтон

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"Ряд республиканцев из Палаты представителей Конгресса позвонили Байдену, — сказала она в эфире телеканала CNN. — Не думаю, что это сделал кто-то из Белого дома».

Она выразила уверенность, что окружение действующего главы США Дональда Трампа намерено продолжать судебные разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 ноября, Трамп покинул Белый дом и направился в свой гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Трамп, как отметили в Белом доме, впервые после проведения президентских выборов покинул свою резиденцию.

Напомним, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.