Стокгольм, , 21:39 — REGNUM По мнению журналистов сразу нескольких американских телеканалов, 46-м президентом США станет Джозеф Байден-младший. Байден уже добился многого на этих выборах, но встречать в Белом доме его, похоже, не торопятся, — нынешний президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение, а тысячи людей верят «необоснованным обвинениям в фальсификации результатов голосования». В то же время, по крайней мере, еще в четырех штатах ожидают судебных процессов. Об этом сообщила корреспондент SVT в США Карина Бергфельдт.

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»Четыре года назад Хиллари Клинтон тоже сначала не хотела признавать свое поражение. Она не вышла на сцену в Javits Center в Нью-Йорке в ночь выборов и отправила своего близкого соратника Джона Подесту, который был вынужден попросить ее сторонников — и нас, журналистов, — расходиться по домам. Полдня спустя она, по крайней мере внешне, смирилась с поражением и произнесла речь. Поступила так же, как и Митт Ромни за четыре года до нее, как и Джон Маккейн за четыре года до этого. Однако, по словам ближайших соратников президента Белого дома, Дональд Трамп так поступать не планирует», — сообщила Бергфельдт.

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