Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Насколько республиканцы продвинутся вперед после поражения на президентских выборах в США, во многом зависит от того наследия, которое оставит после себя уходящий президент Дональд Трамп. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил редактор подкаста «Анализ американских новостей» Рони Берггрен.

Дональд Трамп

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Ранее в Aftonbladet Берггрен указывал на ряд хороших вещей, которых, по его мнению, Трамп добился за время своего президентства. Например, христиане, преследуемые на Ближнем Востоке, получили поддержку и защиту благодаря его действиям в регионе, а продолжающееся господство Соединенных Штатов в Азии защищает весь континент от угрозы быть «поглощенным Китаем».

Аналитик также считает, что Трамп указал республиканцам более прогрессивный путь для политики партии, которая может признать его «сильным человеком», добившимся многого только после нескольких месяцев после его ухода из Овального кабинета.

«Дональда Трампа много критикуют. Отчасти его характер может быть и служит этому оправданием, но он президент, добившийся многого. Он сделал очень хорошие дела. Если вы хотите немного трезво подумать об этом, независимо от того, поддерживаете ли вы республиканцев или демократов, вы, вероятно, можете согласиться с тем, что его политика на Ближнем Востоке была успешной», — заявил Берггрен.

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