Стокгольм, , 21:32 — REGNUM В то время, как ведущие американские телеканалы называют демократа Джозефа Байдена «прогнозируемым победителем» президентской гонки в США, бывший глава правительства Швеции в 2006—2014 гг. Фредрик Райнфельдт считает нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа «одним из худших президентов». Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Так, политик в интервью государственному информационному агентству TT заявил, что историки, которые будут разбирать и оценивать пребывание Трампа в должности, вероятно, сделают вывод, что «Трамп — один из худших, а может, и худший президентов в истории Соединенных Штатов». По его словам, он придерживается тех же взглядов.

Действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, напротив, не захотел давать оценки президентству Трампа.

«Я уже говорил ранее, что совершенно очевидно, что у нас были разные взгляды по целому ряду вопросов, но мы в правительстве, и я как премьер-министр действительно сохранили хорошие отношения с Соединенными Штатами. Он (Трамп — прим. ИА REGNUM) тоже был избран демократическим путем, согласно правилам их избирательной системы», — заявил Лёвен.

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