Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Несмотря на возможную победу представителя Демократической партии Джозефа Байдена, состоявшиеся в США выборы были успешными для республиканцев. Дело в том, что огромная популярность «голубых», то есть демократов, которая, по мнению многих аналитиков, была настолько очевидна в результате борьбы с пандемией коронавируса, лжи и насилия полиции в отношении афроамериканцев, не материализовалась, нынешний президент США Дональд Трамп получил больше голосов, чем в 2016 году. Об этом сообщила журналистка Expressen Фрида Странне.

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»Годы лжи и хамства со стороны Белого дома не отпугнули избирателей, а прибавили еще несколько миллионов в пользу Дональда Трампа. И даже если победа Байдена — с точки зрения Коллегии выборщиков — убедительна, она висела на волоске во многих штатах. А это кое-что значит. В результате, глубокий раскол в стране стал еще более выраженным. Позиции республиканцев во многих штатах укрепилась. Республиканская партия удержала власть во всех традиционно красных округах, которые она ранее контролировали, а также получила «дополнительное большинство» в Нью-Гэмпшире. Республиканские губернаторы остались на своих местах», — отмечает Странне.

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