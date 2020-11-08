Стокгольм, , 21:23 — REGNUM Комментируя возможную победу Джозефа Байдена на президентских выборах США, премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что он ожидает тесного сотрудничества с новой американской администрацией по вопросу перехода к «зеленой экономике». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Вследствие пандемии и изменения климата Швеция и Соединенные Штаты могут стать ведущими силами в переходе к «зеленой экономике», которая создаст будущие рабочие места», — заявил Лёвен.

Относительно вопросов торгового сотрудничества премьер-министр Швеции сделал осторожные заявления, дав понять, что политика Байдена в этой области пока еще не совсем однозначна.

«Мы верим в принципы как свободной, так и открытой торговли, но Джо Байден также много говорил в этом отношении «покупайте произведенное в Америке», — объяснил Лёвен.