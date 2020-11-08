Анкара, 8 ноября 2020, 20:48 — REGNUM Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. Об этом он написал в своем Instagram.
«Я решил продолжать деятельность в качестве министра после пяти лет работы в связи с проблемами, связанными со здоровьем», — написал он, добавив, что намерен посвятить больше времени семье.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эродган принял решение уволить главу турецкого Центробанка из-за обвала национальной валюты.
Читайте подробнее: «Заигрался Эрдоган» — в сети обсудили отставку главы турецкого Центробанка