Анкара, , 20:23 — REGNUM После «освобождения» города Шуша в Нагорном Карабахе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 8 ноября встретились в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече Алиев завил, что теперь все в мире увидели, что союз Анкары и Баку — непоколебим. На встрече обсуждалась текущая обстановка на фронте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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Турецких министров сопровождал командующий сухопутными войсками Турции генерал Умут Дундар. В встрече также приняли участие министр обороны Азербайджана генерал Закир Хасанов и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Поблагодарив турецкую делегацию за их визит, Алиев подчеркнул, что «и в горе, и в радости» Турция и Азербайджан друг друга готовы поддержать.

Алиев заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказал Азербайджану политическую и моральную поддержкой. Он добавил, что освобождение «азербайджанского города» — великое историческое событие. «Мы очень рады, что вы разделили нашу радость от этого события вместе с нами и приехали в Азербайджан. Пусть наш союз будет всегда таким же прочным», — отметил президент Азербайджана.

Напомним, что ранее 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные силы страны якобы взяли под контроль город Шуша, расположенный в предгорьях Карабахского хребта на автодороге Степанакерт — Горис.