Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Демократ Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем выборов президента США, в ближайшие дни приступит к формированию новой администрации и планированию её работы. Об этом сообщила представитель его избирательного штаба Кейт Бедингфилд.

Белый дом. Вашингтон

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«Байден будет связываться с людьми, делать объявления для американцев относительно того, как он будет выполнять свои предвыборные обещания», — сказала она в эфире телеканала NBC.

Она также допустила, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

Ранее Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что избиратели отдали победу ему — за него проголосовали рекордные 75 млн американцев. 77-летний политик подчеркнул, что будет добиваться лидерства США в мире.

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