Лондон, , 19:41 — REGNUM Начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что наличие множества региональных конфликтов делает реальной угрозу новой мировой войны.

«Мы живем в то время, когда в мире царит тревога и неопределенность. Я полагаю, что риск заключается в том, что сейчас разворачиваются сразу несколько региональных конфликтов», — сказал он в интервью Sky News.

Он добавил, что просчеты в анализе обстановки в мире «привели к двум мировым войнам в прошлом столетии». Отвечая на вопрос журналиста телеканала о вероятности новой мировой войны, Картер заявил, что «такая опасность существует».

«Нам надо осознавать эти риски, вот почему так важен День поминовения», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун в ходе доклада для представителей СМИ заявил, что Соединенным Штатам пора привыкать к мысли о том, что ожидаемые и возможные военные конфликты не будут похожи на «лёгкую войну вдали от родных берегов».

В итоге этих процессов, отметил генерал Браун, сложилась ситуация, в которой США должны готовиться к конфликтам, в которых «темпы боевого истощения и риски» будут сопоставимы со Второй мировой войной.