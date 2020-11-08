Париж, , 19:03 — REGNUM Франция уважает ислам, страна борется не с ним, а с экстремизмом и терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой Самехом Шукри.

«Мусульмане являются частью Франции, а мы боремся с экстремизмом и терроризмом, от которого страдают и другие страны, в том числе Египет», — цитирует его ТАСС.

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что Франция уважает ислам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.

Манифестанты обвиняют президента Франции в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.

Читайте также: Французское посольство в Индонезии пояснило заявление Макрона об исламе