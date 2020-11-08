Баку, , 18:38 — REGNUM Главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара принял в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 8 ноября в пресс-службе главы азербайджанского государства.

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Открывая встречу, Алиев отметил, что 8 ноября для Азербайджана является историческим днем, так как вооруженные силы страны «освободили» город Шуша.

«Для нас особо значимо, что вы (делегация Турции — прим. ИА REGNUM) находитесь в Баку в столь важный день, — сказал Алиев. — Это очередное проявление братства. Турция и Азербайджан вновь демонстрируют миру, что едины и в печали, и в радости».

В свою очередь, Чавушоглу поздравил Алиев с данным успехом.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что утверждения Баку об установлении контроля ВС Азербайджана над городом Шуша не соответствуют действительности.

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