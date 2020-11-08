Ереван, , 18:32 — REGNUM Интенсивные бои между вооруженными силами Азербайджана и армией обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) идут 8 ноября в направлении города Мартуни НКР. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Более интенсивные, но не на уровне Шуши, бои идут в направлении Мартуни, где наши силы отбили одну-две наступательные операции и атаки противника. В этой части стабильная ситуация», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики установили контроль над городом Шуша в Карабахе

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