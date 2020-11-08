Анкара, , 18:49 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 8 ноября в своём профиле в социальной сети поздравил вооружённые силы Азербайджана с взятием под контроль города Шуша.

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«Да благословит и осветит Аллах освобождение древнего города Шуша, культурной столицы Азербайджана. В День флага славное азербайджанское знамя также будет развиваться в Шуше, чтобы больше не спускаться. Да здравствует Азербайджан и его триколор!» — написал Чавушоглу.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках конфликта в Нагорном Карабахе военные силы его страны взяли под контроль город Шуша, расположенный в предгорьях Карабахского хребта на автодороге Степанакерт—Горис.