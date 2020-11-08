Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Фактическое провозглашение победителя выборов телеканалами и главами иностранных государств, от которого пришли поздравления Джо Байдену, свидетельствуют о резком снижении статуса судебной власти в США, которая с момента подписания Декларации независимости играла ключевую роль в американской системе сдержек и противовесов.

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Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала события, разворачивающиеся вокруг президентских выборов в США.

«Сегодня же американский истеблишмент дает понять, что этот инструмент ему больше не нужен, что он больше не собирается править, опираясь на теорию разделения властей. Решение Верховного суда, на которое так уповал Трамп, обесценено заранее, статус этой структуры как «верховного арбитра» в американской политике сведен к нулю», — отметила Панина.

По мнению политика, несмотря на все мыслимые и немыслимые нарушения на президентских выборах, новая администрация продолжит «распространять демократию» по всему миру, используя этот лозунг для смены неугодных политических режимов.

«Вместе с тем, хочется верить, число «полезных идиотов» (а это не ругательство, а термин из западной политической пропаганды — так в свое время называли симпатизировавших СССР борцов за мир) среди сторонников «цветных революций» значительно сократится.

Если до этих президентских выборов какие-то наивные люди еще могли верить в искренность «демократизаторов», то теперь, по-видимому, таковых почти не останется. «Цветные революции» становятся уделом циничных и беспринципных наемников, осознанно разрушающих государства и общества», — констатировала Панина.