Мехико, , 18:11 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался поздравить Джозефа Байдена, после того, как ряд американских СМИ сообщили о победе демократа на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщает El Universal.

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«Мы дождемся разрешения всех юридических вопросов. Мы не хотим быть безрассудными, мы не хотим действовать легкомысленно, и мы хотим уважать самоопределение народов и уважать права других», — сказал мексиканский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

Ранее Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что избиратели отдали победу ему — за него проголосовали рекордные 75 млн американцев. 77-летний политик подчеркнул, что будет добиваться лидерства США в мире.

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