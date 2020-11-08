Вильнюс, , 17:56 — REGNUM Жителям Вильнюса в связи с началом работы Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) порекомендовали пополнить свои запасы бесплатными таблетками йода, которые можно приобрести в местных аптеках до 17 ноября. Об этом 8 ноября сообщило национальное радио LRT со ссылкой на информацию столичной мэрии.

Журналисты радиостанции отмечают, что таблетки распространяются среди жителей столицы, находящейся в 50 км от Белорусской атомной электростанции, в профилактических целях. Срок действия электронных рецептов, выписка которых началась в середине октября, составляет один месяц.

В сообщении муниципалитета говорится, что жителям Вильнюса следует забрать предназначенные им препараты йода до 17 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии сообщили, что БелАЭС, строящаяся в Гродненской области, подключила первый энергоблок в объединённую энергосистему республики.

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