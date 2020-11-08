Москва, , 17:45 — REGNUM Объявивший о своей победе на выборах президента Соединённых Штатов Джозеф Байден понимает важность отношений с Россией, считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Михаил Горбачёв Veni

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Горбачёв рассказал, что он неоднократно встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента.

«У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», — цитирует его ТАСС.

По его словам, восстановление отношений и доверия двух стран отвечает интересам Москвы и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

Ранее Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что избиратели отдали победу ему — за него проголосовали рекордные 75 млн американцев. 77-летний политик подчеркнул, что будет добиваться лидерства США в мире.

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