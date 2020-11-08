Белград, , 17:59 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 8 ноября в своём профиле в социальной сети поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Президент Сербии Александр Вучич Kremlin.ru

«Хочу передать искренние поздравления Джозефу Байдену с его избранием на пост президента США. Я желаю вам мудрости и решимости противостоять актуальным вызовам во благо США и всего мира. Я надеюсь на продолжение такого же тесного сотрудничества с Вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, за что я очень ему благодарен», — написал Вучич.

Напомним, что кандидат от Демократической партии Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах в стране, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Ранее 4 сентября сербская делегация во главе с Александром Вучичем подписала экономическое соглашение с США в Вашингтоне, что, как сообщили сербские СМИ, стало отправной точкой для укрепления сотрудничества двух стран.