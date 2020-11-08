Ереван, 8 ноября 2020, 16:41 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян назначил Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности (СНБ) республики. Об этом сообщается на сайте президента.
«Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении», — говорится в указе.
До назначения главой СНБ Абазян работал заместителем руководителя Службы нацбезопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Армен Саркисян подписал указ об увольнении с занимаемого поста директора Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамяна.
Другим указом президентом Армении временным исполняющим обязанности директора СНБ страны назначен Микаел Амбарцумян.
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