Ереван, , 16:41 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян назначил Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности (СНБ) республики. Об этом сообщается на сайте президента.

«Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении», — говорится в указе.

До назначения главой СНБ Абазян работал заместителем руководителя Службы нацбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Армен Саркисян подписал указ об увольнении с занимаемого поста директора Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамяна.

Другим указом президентом Армении временным исполняющим обязанности директора СНБ страны назначен Микаел Амбарцумян.

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