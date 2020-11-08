Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил главе государства признать поражение на прошедших 3 ноября выборах, передаёт CNN со ссылкой на источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Отмечается, что Кушнер обратился к Трампу с предложением признать поражение, однако реакция американского лидера пока не известна.

Напомним, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

Читайте также: Биньямин Нетаньяху поспешил поздравить Байдена с победой на выборах в США