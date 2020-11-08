Минск, , 15:58 — REGNUM В Белоруссии 8 ноября в ходе протестов в нескольких городах республики задержали 178 человек. Ранее опубликованный пресс-службой правозащитного центра «Весна» список задержанных был дополнен.

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Двое человек задержали в Бобруйске, одного в Жлобине, двоих — в Витебске, двоих — в Гомеле и двоих — в Ляховичах, остальных протестующих задержали в Минске. Троих из задержанных отпустили.

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Напомним, сегодня, 8 ноября, в Минске и других городах Белоруссии в полдень стартовал очередной марш, организованный оппозиционными силами.