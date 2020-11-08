8 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 15:28 — REGNUM Выборы американского президента в 2016 году я наблюдал из Токио. Надо отдать должное мастерству японских телерепортеров и редакторов, которые умеют при освещении любых общенациональных выборов, будь то в Японии или за рубежом, работая в режиме нон-стоп, создать интригу, всесторонне осветить малейшие перипетии борьбы кандидатов, держать заинтересованного зрителя в напряжении в ожидании развязки.

Флаг США

Четыре года назад я исходил из выбора из двух зол меньшего, а именно, мне не по душе была перспектива избрания президентом США Хиллари Клинтон, поэтому «болел» за неизвестного миллиардера Дональда Трампа. Это объяснялось, в частности, и тем, что со времен Советского Союза отношения нашей страны с президентами-республиканцами были в меньшей степени идеологизированными и в большей степени прагматичными. Тогда меня удивило, что в подавляющем большинстве японцы, включая моих друзей, предпочитали избрание Клинтон, называя Трампа «странным и непонятным дядькой», взбалмошным миллиардером. Были среди них и те, кто предрекал сложности для Японии в случае избрания последнего.

За Клинтон были и представители японского истеблишмента. Поэтому премьер-министру Синдзо Абэ пришлось прибегнуть к богатому японскому арсеналу обольщения партнера, убеждения в «искренней дружбе и преданности» неожиданно избранному новому президенту США. И это ему в немалой степени удалось, ибо неизменно источавший на встречах с Трампом покладистость, дружелюбие и улыбки Абэ получил высокую оценку президента при его уходе с поста премьера. Тогда Трамп, назвав Абэ «очень хорошим другом», заявил: «У нас великолепные отношения, и я очень огорчен этим, потому что для него, наверное, очень сложно уйти».

А вот японцы на протяжении четырех лет критически оценивали политику Трампа, называя ее импульсивной и необдуманной сродни поведению «слона в посудной лавке». Неоднократно чувствовал в ходе доверительных бесед с японскими политиками и политологами плохо скрываемое раздражение таким поведением главы страны-сюзерена, будь то невыгодное для Японии ухудшение американо-китайских торгово-экономических отношений или призывы Трампа к ядерному вооружению Японии и Южной Кореи. Ропот, а то и ранее небывалые возражения Токио вызвало требование Трампа увеличить в четыре раза японские расходы на содержание многочисленных американских военных баз на Японских островах. Перечень недовольства японцев Трампом можно продолжить.

Потому неудивительно, что жители Страны восходящего солнца довольно едко оценивают неудачу Трампа на нынешних президентских выборах, хотя и не высказывают предпочтение кандидату-демократу. Правда, находятся и такие, кто сохраняет симпатии к действующему президенту.

Ниже предлагаются комментарии японцев по поводу хода и исхода президентской гонки в США 2020 года в переводе ИноСМИ:

«GWish24 Странная эта Америка! Если и были нарушения или фальсификации, то это еще нужно доказать! А о доказательствах Трамп не говорит ничего! Какой-то этот Трамп странный. Заговорил о нарушениях, когда почувствовал, что проигрывает. А раньше чего молчал?! Что же это за страна, во главе которой стоит такой персонаж?

ajastzo Не приводя никаких доказательств, Трамп лишь голословно кричит о фальсификациях и мошенничестве! А к избирательным участкам в это время подтягиваются его сторонники. Такой человек не должен продолжать находиться на посту президента США!

you19080405 Все, что происходит сейчас в Америке, просто ужасно! У нас в Японии во внутренней политике тоже не все идеально, но до настоящих «боестолкновений» еще не доходит! Лагерь Трампа не предъявляет никаких доказательств мошенничества!

ika_0302 Это уже похоже на путч со стороны Трампа! В Японии у него много сторонников. Но даже они, наверное, чувствуют себя в этой ситуации неуютно! Страна, в которой избиратели и политические силы не признают результаты законных выборов — это уже не демократия!

seijinkunshi255 Трамп разрушает Америку… Я вообще не понимаю, почему в мире еще есть множество людей, которые сочувствуют и сопереживают этой ужасной стране?!

dangerous_viper Если бы Трамп был настоящий президентом, то понимал бы, что именно на нем лежала ответственность по созданию эффективной, честной и благоприятной обстановки вокруг выборов, способствующей их нормальному проведению!

lupin_the_ukz В Америке традиционно все воспитание, образование и вся пропаганда основаны на победе и праве сильного! Опаснейшая идеология!

tetu3312 Трамп проявляет себя плохо. Он думает только о своей победе и нисколько не думает о своем народе!!!

0361218 Трамп — полностью непроходимый идиот! В сложившейся ситуации наш бывший премьер Синдзо Абэ теперь представляется уже чуть ли не «милашкой»!

k_umemoto Как бы там ни было, а упорству у Трампа можно поучиться!

hRwDTWxTGIlOdp2 Кто победит? Байден?! Этот выживший из ума полоумный старик? Да по нему уже давно плачет психбольница! Ну и Америка!

careo2020 Странное дело: пропаганда за Байдена в Японии?! Да его здесь в упор не видят! Если бы не было этой хитрой политтехнологии с «почтовым голосованием», Трамп бы уже давно победил. Держись, Трамп!!!

championmatsu Что в Америке, что в Японии лидеры какие-то умалишенные! Совсем стыд потеряли!!!

mizukitrain9500 Все правильно! Эти выборы в США — мошеннические!

EzwQwe23as5 И это благословенная Америка?! Как постыдно! Как некрасиво! Вот она, американская действительность!

remy_bluebird Ведь вроде же Америка и не диктатура! А чего же лидеры там так цепляются за власть?!

Teddysuperhero Такое впечатление, что эти выборы происходят в какой-то недоразвитой стране третьего мира!!!

macmac777 Мало того, что Трамп и Байден сами верят в ту галиматью, которую они несут, они еще заставляют и поддерживающие их СМИ ее раздувать! Это страшно! Ведь дело происходит в Америке, которая старается представить себя лидером всего человечества!

auonedocomo Америка — это «голый король»! Смотреть противно!

uehara1300 Америка дожила уже до того, что хоть посылай в нее делегацию комитета ООН по правам человека!

p_uuzh6y Президент Трамп! А где у тебя доказательства «мошенничеств» на выборах?!

kirsche104 С такими делами Трамп очень плохо закончит!

Black_vehicle В Японии все так же, как и в Америке! Те же продажные СМИ! Просто правящая Либерально-демократическая партия старается сохранять какие-то приличия. А в Америке уже и приличий не сохраняют!

mizukitrain9500 И в Японии, и в Америке демократические СМИ кончились! Они все больше разлагаются, и верить им больше нельзя!

Leaf_TomThumb После выборов станет ли когда-нибудь Америка снова единой! Что-то очень сомнительно!».