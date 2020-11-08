Минск, , 15:12 — REGNUM В Белоруссии, по данным правозащитного центра «Весна», в ходе несанкционированных акций протеста 8 ноября на момент публикации новости были задержаны 66 человек. Список задержанных опубликован пресс-службой правозащитного центра.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

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Подавляющее большинство протестующих задержали в Минске. Двоих человек задержали в Гомеле, двоих — в Ляховичах, одного задержали в Барановичах.

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Как сообщает информационное агентство Интерфакс со ссылкой на очевидцев, в разных районах белорусской столицы собрались порядка семи тысяч протестующих. Основная часть протестующих (порядка пяти тысяч человек) находится у стелы «Минск город-герой».