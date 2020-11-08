Минск, , 14:37 — REGNUM В Минске 8 ноября протестующие перекрыли дорогу на пересечении улиц Тимирязева и Кальварийской, сообщает telegram-канал НЕХТА.

Протестующие. Минск © ИА REGNUM

«Протестующие перекрыли дорогу на пересечении Тимирязева и Кальварийской», — говорится в описании к видеозаписи, опубликованной на канале.

На опубликованной оппозиционным telegram-каналом видеозаписи запечатлены несколько десятков человек, перекрывших на указанном пересечении улиц движение транспорта. Легковые автомобили и общественный транспорт, движение которых было парализовано, сигналили протестующим. При этом на канале не указали, как долго была перекрата улица. Длительность опубликованной видеозаписи — 19 секунд.

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Как сообщало ИА REGNUM, белорусские правозащитники сообщили, что сегодня, 8 ноября были задержаны 27 участников акции протеста.