Москва, , 14:40 — REGNUM Нота протеста, направленная украинским министерством иностранных дел к России, из-за внесения изменений в указ российского президента о признании документов жителей Донбасса, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Давным-давно уже всем в России наплевать на их ноты и протесты. Самим-то не стыдно в очередной раз что-то квакнуть и быть позорно проигнорированными?!», — обращается пользователь Сергей.

Ряд комментаторов считают, что Российская Федерация делает всё правильно. По их видению, раз Украина не признаёт документы ДН и ЛНР, то Россия попросту не оставила жителей Донбасса одних в беде.

«Украина отказалась от своих граждан на Донбассе, лишив их пенсий, возможности голосования, и прочих социальных гарантий. Если украинские власти не способны договорится с собственными гражданами, то им придётся договариваться с российскими. В том же случае, если подавляющее число жителей Донбасса станут россиянами, любая военная агрессия против них, получит жёсткий ответ от России. Вот поэтому попа у них и пенится. Кажется, назревает крымский вариант», — пишет пользователь Павел.

Другие оказались уверены, что Украина вновь продемонстрировала свою позицию двойных стандартов. Граждане напомнили, что водная блокада Крыма никак не волновала украинское правительство, а признание документов жителей Донбасса спровоцировало целую истерику.

«Господи, опять полное отсутствие здравого смысла налицо… Во-первых, лишить Крым воды — это, видите ли, не агрессия, а изменить свои законы по отношению к жителям Дoнбacca — это кошмар и ужас, за который надо вводить caнкции, да? Короче, ничего нового: очередная попытка привязать Россию к внутреннему конфликту. По традиции, совершенно бездоказательная и неубедительная», — считает Арина Ф.

Нашлись и те, кто заявил о том, что Украину в данном вопросе волнует только территориальный вопрос, а не судьба её жителей. Граждане считают, что таким образом Украина демонстрирует свою бандеровскую идеологию.

«Я вот одно не пойму: жителей Донбасса они не любят, мягко говоря, так какое им тогда до них дело? Кажется, вас территория интересует, которую потом можно будет продать, люди-то вам ведь без надобности. Чувствуется бандеровский почерк», — написала Анна С.

Напомним, 7 ноября украинское министерство иностранных дел направило ноту протеста к России из-за внесения изменений в указ российского президента о признании документов жителей Донбасса.